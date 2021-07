Đường dây người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Bắt tài xế trốn tránh lệnh triệu tập

Trước đó, ngày 5.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã ra tỉnh Thái Bình, phối hợp Công an tỉnh này tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam Ngô Trọng Thể (36 tuổi, ngụ xã Sơn Hà, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép Việt Nam.

Theo điều tra, Thể là bị can tham gia đường dây đưa người Trung Quốc xuyên Việt sau khi nhập cảnh trái phép.

Thể trực tiếp lái xe cùng với Bùi Xuân Hải (31 tuổi, ngụ xã Dương Hồng Thủy, H.Thái Thụy) chở nhóm người Trung Quốc vào miền Nam để làm việc, hoặc tiếp tục vượt biên sang Campuchia.

Trước đó, Hải cũng đã bị khởi tố, tạm giam cùng tội danh. Như Thanh Niên đã thông tin, cuối tháng 12.2020, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) chặn bắt ô tô qua hầm đường bộ, phát hiện chở nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, trong đó có 20 bị can là các tài xế quê Thái Bình.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, sau khi làm rõ vai trò, trách nhiệm của Ngô Trọng Thể, Công an TP.Đà Nẵng đã nhiều lần triệu tập tài xế này vào Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, nhưng Thể đều không chấp hành, biểu hiện né tránh gây ảnh hưởng đến công tác đấu tranh.