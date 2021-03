Dương Thị Bạch Diệp: Tôi không tin vào tài liệu do cơ quan điều tra cung cấp

Sáng 16.3, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa (VKS) đã thẩm vấn đại diện Ngân hàng Agribank, Sở TN - MT TP.HCM và bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (73 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương), để làm rõ hành vi phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của bị cáo Diệp.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp c ó hành vi đưa tài sản 57 Cao Thắng (Q.3, TP.HCM) đang thế chấp tại Agribank TP.HCM để hoán đổi tài sản nhà nước 185 Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM).

Hậu quả, nhà nước bị mất tài sản 185 Hai Bà Trưng, đồng thời nhà nước cũng không thể xác lập chủ quyền đối với tài sản 57 Cao Thắng.

Thế chấp nhưng mượn chủ quyền để hoàn công nhà

Tuy nhiên, tại tòa hôm qua 15.3, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp trình bày không đưa tài sản 57 Cao Thắng thế chấp mà bị Agribank TP.HCM lừa đưa tài sản này vào làm tài sản thế chấp cho khoản vay 8.700 lượng vàng SJC.

Sáng nay, trả lời các câu hỏi của VKS liên quan đến hợp đồng tín dụng với bị cáo dương Thị Bạch Diệp, đại diện Agribank tiếp tục trình bày chính bà Dương Thị Bạch Diệp đã ký toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc mượn tài sản 57 Cao Thắng.

"Công ty Diệp Bạch Dương nói hiện nay chúng tôi đang thế chấp nhà 57 Cao Thắng để đảm bảo khoản vay 8.700 lượng. Công ty chúng tôi đang tiến hành nộp hồ sơ hoàn công nhà 57 Cao Thắng để bàn giao cho Trung tâm ca nhạc nhẹ. Nay công ty chúng tôi đề nghị phía ngân hàng cho công ty chúng tôi mượn bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất 57 Cao Thắng (bản chính 313). Sau khi hoàn tất thủ tục hoàn công thì chúng tôi có trách nhiệm toàn bộ hồ sơ tài sản thế chấp cho phía ngân hàng", đại diện Agribank thuật lại.

Đại diện Agribank đang trả lời các câu hỏi của VKS. Khả Hòa

Đại diện Sở TN-MT TP.HCM cũng nêu ngân hàng có văn bản gửi Sở TN-MT với nội dung đồng ý cho Công ty Diệp Bạch Dương mượn các giấy tờ bản chính về tài sản 57 Cao Thắng để bà Diệp hoàn công căn nhà. Sau khi hoàn thiện thủ tục, Sở TN-MT đã chuyển đổi sang sổ đỏ và cập nhật thế chấp trong sổ mới và bản chính đã trao trả lại cho ngân hàng.

VKS quay sang hỏi bà Dương Thị Bạch Diệp: “Bị cáo có ý kiến gì trước những câu trả lời của đại diện Agribank và Sở TN-MT TP.HCM?”.

Bà Diệp trả lời rằng các câu trả lời trên là sai sự thật và toàn bộ hồ sơ là giả mạo. “Bởi ngày 4.1.2011, tôi và con gái tôi ký đơn xin mượn tài sản 57 Cao Thắng để đi hoàn công. Nhưng xin thưa, nhà này tôi đã hoàn công hồi tháng 10.2010 rồi”.

VKS hỏi: Vậy bị cáo có ý kiến gì về các kết luận giám định của CQĐT, khẳng định chữ ký của bị cáo trong hợp đồng tín dụng, thế chấp, giấy mượn chủ quyền 57 Cao Thắng, giấy nhận tiền và vàng đều do một người ký ra?.

Bà Dương Thị Bạch Diệp trả lời: Nếu tôi mượn tài sản thì phải có phiếu xuất kho do tôi ký. Còn các tài liệu do CQĐT cung cấp trong vụ án này, kể cả kết luận giám định chữ ký của CQĐT tôi có quyền nghi ngờ 90% là giả mạo. Tôi không tin vào những tài liệu do CQĐT cung cấp vì thời đại này người ta có thể làm giả bất cứ cái gì, kể cả bằng đại học còn làm giả như thật.