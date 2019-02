Em trai kích nổ mìn nhà anh ruột để trả thù

Tối 19.2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ Nguyễn Huy Xô (56 tuổi, ngụ thôn Thái Sơn, xã Thiệu Tâm, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa), là nghi phạm gây ra vụ nổ mìn tại gia đình ông Nguyễn Huy Liên (60 tuổi, ngụ cùng thôn Thái Sơn) hôm 9.2. Ông Liên là anh ruột ông Xô.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định khoảng tháng 10.2018, ông Xô xảy ra mâu thuẫn với ông Liên và anh Nguyễn Huy Thông (con trai ông Liên).

Để trả thù, ông Xô liên hệ với một người ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mua 2 kg thuốc nổ, 1,5 m dây cháy chậm và 2 kíp nổ đưa về nhà chế tạo mìn. Đến khoảng 2 giờ 10 phút ngày 9.2, lợi dụng gia đình ông Liên đang ngủ, ông Xô bắc thang để leo qua lan can, đặt quả mìn tự chế trước hiên tầng 2, sau đó kích nổ và rời đi. Khi ông Xô chạy được một đoạn thì mìn nổ khiến ông Liên và 2 cháu nội đang ngủ ở tầng 2 bị thương do sức ép.

Vụ nổ làm sàn tầng 2 nhà ông Liên bị thủng một lỗ (diện tích khoảng 2 m2); tường nhà, các cánh cửa và đồ dùng trên tầng 2 đều bị hư hỏng. Ngoài ra, cửa của 4 nhà lân cận cũng bị hư hỏng. Thiệt hại về tài sản ước khoảng hơn 500 triệu đồng.

Ngay sau khi gây án, Nguyễn Huy Xô đã lấy xe máy xuống TP.Thanh Hóa (cách khoảng 20 km) thuê phòng nghỉ qua đêm, sau đó bỏ trốn vào H.Quỳnh Lưu (Nghệ An). Khi đang lẩn trốn tại Nghệ An thì Xô bị lực lượng công an bắt giữ.