Formosa phải sớm đưa hệ thống dập cốc khô vào vận hành

Thủ tướng lắng nghe ý kiến ngư dân trước hội nghị tổng kết khắc phục sự cố Formosa Chiều 16.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm ngư dân ở TT.Thuận An, H.Phú Vang (Thừa Thiên-Huế). Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ngư dân, Thủ tướng biểu dương chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế đã làm tốt công tác đền bù sự cố Formosa cho ngư dân. Thủ tướng yêu cầu địa phương lên phương án cụ thể nạo vét lại cửa biển Thuận An cho tàu thuyền ngư dân ra vào; đồng thời, yêu cầu xây dựng đề án phát triển đa dạng hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai để phát triển hệ sinh thái phá Tam Giang. Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quà cho các ngư dân; đến thăm và trao quà cho gia đình các ông Nguyễn Giành, Nguyễn Văn Hòa (ở thôn Hải Tiến, TT.Thuận An), đây là 2 hộ tham gia vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67. Tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đến tận cảng cá Cửa Việt (TT.Cửa Việt, H.Gio Linh, Quảng Trị) để thăm hỏi, động viên ngư dân địa phương. Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho đại diện ngư dân tại cảng cá và các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch biển trên địa bàn TT.Cửa Việt. Chuyến thăm và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của ngư dân Thừa Thiên-Huế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được thực hiện ngay trước hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển; hội nghị dự kiến tổ chức hôm nay (17.5) tại Quảng Trị. Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác Chính phủ cũng đã đến thăm hỏi, động viên, kiểm tra tình hình đời sống của ngư dân tại Quảng Bình. B.N.Long - T.Q.Nam