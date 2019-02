'Gà đẻ trứng vàng' của Đà Nẵng đang bị đe dọa

“Ngành du lịch đã kiến nghị, du khách cũng phàn nàn rất nhiều, nhất là ở các cống xả Mân Thái, Temple, Mỹ An và mong các ngành liên quan xử lý sớm trước mùa nắng vì lúc này du khách đông, rất khó cho ngành du lịch”, ông Bình nói.

2 năm qua, hầu như mỗi khi mưa lớn là các cửa xả quá tải. Hiện tượng nước thải chưa qua xử lý tràn tự do không chỉ xé toạc bờ biển, vỉa hè (cửa xả Mỹ An) mà còn trào ngược gây ngập úng nhà dân phía trong - một nghịch lý chưa từng có đối với các khu dân cư sát biển.

Ông Nguyễn Được, cử tri tại Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng), cho biết năm 2018 người dân tổ 28 P.Mỹ An đã 4 lần “lãnh đủ” nạn nước thải ngập nhà do hệ thống thu gom tại cửa xả Mỹ An bị sự cố.