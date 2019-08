Gần 1,6 kg cocain được nuốt trong bụng mang về Việt Nam

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) hôm nay (12.8) thông tin, đơn vị này vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan TP.HCM và Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 1,6 kg cocain từ châu Phi về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.