Gần 3.800 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 tháng

Sáng 31.7, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.Hà Nội.