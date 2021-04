Gần 5.000 tấn thuốc bắc lậu lọt qua cửa khẩu Chi Ma như thế nào?

Các bị can khai đưa tiền tỉ cho hải quan và nhiều lực lượng Theo KLĐT, bị can Lâm Đình Hưng và đồng phạm khai nhóm của Hưng đã “chung chi” cho nhiều lực lượng liên quan. Cụ thể, khi mở tờ khai, nhóm Hưng đã đưa từ 1 - 2 triệu đồng cho cán bộ hải quan để làm thủ tục nhập khẩu; chi 2 triệu đồng/chuyến xe cho cán bộ của Trạm kiểm dịch thực vật Chi Ma. Hưng còn khai đã đưa tiền cho cán bộ công an, quản lý thị trường tại các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội. Đáng lưu ý, dữ liệu máy tính của Hưng và điện thoại một số đồng phạm thể hiện từ ngày 25.3 - 30.11.2019, các bị can này đã đưa cho ông Chu Bá Toàn tổng số tiền 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị can Toàn không thừa nhận và không có chứng cứ khác để chứng minh nội dung trên, nên chưa xác định bị can này đã nhận hối lộ. Dữ liệu cũng thể hiện, từ ngày 24.1 - 8.11.2019, Hưng đã đưa cho ông Hoàng Văn Quân, khi đó là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Trong đó 500 triệu đồng được ghi nội dung “đưa sếp Quân chung nhau mua đất Lạng Sơn” và 300 triệu đồng ghi nội dung “chi anh Toàn + anh Quân tháng 7 dương”. Ông Quân khai có nhận 500 triệu đồng từ Hưng để chung nhau mua đất tại Lạng Sơn, ngoài ra còn nhận 1 tỉ đồng do Hưng gửi vào tài khoản của vợ ông. Số tiền trên ông Quân đã dùng 1,25 tỉ đồng để mua đất. Toàn bộ giấy đặt cọc đều ghi tên người mua là vợ ông Quân. Số tiền còn lại 250 triệu đồng ông Quân vẫn đang quản lý. Đối với những khoản tiền khác theo ghi chép tại máy tính của Hưng thì ông Quân không thừa nhận. Ông Quân có đơn nộp lại số tiền đã nhận của Hưng để chung nhau mua đất. Theo KLĐT, lời khai của Lâm Đình Hưng cũng như tài liệu điều tra liên quan đến việc đưa nhận tiền chỉ là một chiều, trong khi những người liên quan đều phủ nhận việc nhận tiền nên C03 đã tách tài liệu có dấu hiệu tội đưa, nhận hối lộ để tiếp tục điều tra.