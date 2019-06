Ghen tuông cầm dao giết vợ, lãnh án tù chung thân

Ngày 17.6, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt mức án sơ thẩm tù chung thân đối với Nguyễn Ngọc Phước (36 tuổi, ngụ ấp Đồng Rùm, xã Tân Thành, H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về tội “ giết người ”.

Theo cáo trạng, Phước kết hôn với chị Nguyễn Thị Thắm từ năm 2005 và có hai con chung. Sau thời gian sinh sống, giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên chị Thắm đã nộp đơn xin ly hôn và đang chờ làm thủ tục.

Khoảng 21 giờ, ngày 18.12.2018, sau khi đi nhậu cùng bạn bè, Phước biết được vợ mình nộp đơn ly hôn và nghi ngờ chị Thắm có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết vợ.

Sau đó, Phước cầm một con dao Thái Lan mua trước đó đến chòi tạm trong vườn cao su của bà Thái Kim Thơ (mẹ ruột chị Thắm) ở ấp 4, xã Suối Dây, H.Tân Châu để tìm chị Thắm. Khi đến nơi, Phước nhìn thấy chị Thắm đang nằm trên ghế, còn mẹ ruột chị Thắm nằm gần đó. Lập tức, Phước xông vào đâm nhiều nhát vào người chị Thắm. Thấy vậy, bà Thơ ngồi dậy ôm Phước kéo ra nhưng Phước không dừng lại mà tiếp tục đâm chị Thắm thêm nhiều nhát nữa.

Sau khi gây án, Phước dùng dao đâm 3 nhát vào người tự sát nhưng được người dân sống gần đó chạy đến can ngăn và đưa đến bệnh viện chữa trị. Do vết thương quá nặng nên chị Thắm đã tử vong.

Trong lúc can ngăn Phước đâm chị Th., bà Thơ cũng bị lưỡi dao của Phước trúng gây thương tích với tỷ lệ tổn thương 8%. Ngày 24.12.2018, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận chị Thắm tử vong do sốc mất máu, vết thương vùng bụng phải thấu tim, do vật sắc nhọn gây nên.

Tại phiên tòa, Phước thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội vì ghen tuông.