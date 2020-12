Giả danh cán bộ biên phòng lừa người trong khu cách ly

Ngày 28.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phúc (28 tuổi, ở P.Duy Tân, TX.Kinh Môn, Hải Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 11.12, tại khu Centerway thuộc P.Trà Cổ, TP Móng Cái, chị Phạm Thị An (35 tuổi, trú tại tổ 9, P.Tân Bình, TP.Tam Điệp, Ninh Bình) người đang thực hiện cách ly sau khi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, nhận được điện thoại của Lê Văn Phúc, xưng là cán bộ Đồn Biên phòng Bắc Sơn (xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái) để lo việc đưa chồng chị An là anh Nguyễn Văn Lâm và anh Đỗ Hiếu - anh họ của anh Lâm (cả 2 đang bị công an Trung Quốc tạm giữ) vượt biên về Việt Nam với tổng chi phí 23 triệu đồng.

Do tin tưởng nên ngay sau đó chị An đã chuyển 23 triệu đồng cho Lê Văn Phúc qua tài khoản ngân hàng. Sau một thời gian không thấy Phúc liên lạc, nên chị An biết mình bị lừa đã tố cáo cơ quan công an. Qua điều tra của Công an TP.Móng Cái, Đồn Biên phòng không có người nào là Lê Văn Phúc như đã giao dịch với chị An, sau đó đã mở rộng điều tra và bắt giữ Phúc.

Làm việc với Công an TP.Móng Cái, cán bộ biên phòng rởm Lê Văn Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.