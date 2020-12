Giả danh 'cục phó tình báo' lừa chạy án từ tử hình xuống 20 năm tù giá 2 tỉ

Chiều 8.12, Công an TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xác nhận đã bắt giữ một đối tượng giả danh "cán bộ Cục Tình báo quân đội" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cụ thể, lúc 21 giờ 40 ngày 7.12, Công an TP.Lào Cai bắt quả tang Nguyễn Văn Toàn (35 tuổi, trú tại H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) về hành vi giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo nguồn tin quần chúng cung cấp, địa bàn TP.Lào Cai gần đây xuất hiện một đối tượng thường xuyên tiếp cận một số người dân và thuyết phục có thể giúp họ chạy án cho người thân, nhờ các mối quan hệ với cán bộ lãnh đạo cấp cao.

Sau một thời gian điều tra, Công an TP.Lào Cai xác định người này là Nguyễn Văn Toàn (35 tuổi, trú tại H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Toàn thường xuyên gặp gỡ một số công dân, đề nghị “chạy án” cho người thân của họ. Để tạo lòng tin, Toàn giả danh là "Cục phó Cục tình báo quân đội " và có quan hệ với Bộ Công an, đặc biệt là rất “thân thiết” với Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai nên có thể giúp đỡ để "chạy án".