Gia đình bệnh nhân bị rắn cắn tử vong tố bác sĩ tắc trách

Chiều 9.4, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho hay vừa nhận được chỉ đạo của Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm vụ đánh người rồi xưng là 'cháu lãnh đạo công an thành phố'.