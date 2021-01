Gia đình hốt hoảng phát hiện thiếu niên 14 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ

Tối 23.1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Đồng Phú và Công an xã Tân Lập đang tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ phát hiện một thiếu niên tử vong trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân được xác định là L.T.Đ (14 tuổi, ngụ ấp 9, xã Tân Lập, H.Đồng Phú).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, người thân vào phòng riêng của Đ. gọi Đ. ra ăn cơm tối. Tuy nhiên không thấy Đ. lên tiếng, kiểm tra thì phát hiện cửa phòng đã bị đóng từ phía trong.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình phá cửa xông vào trong phòng thì bàng hoàng phát hiện Đ. đang treo lơ lửng bằng một sợi dây.

Mọi người chạy tới cố gắng giải cứu Đ. xuống, đồng thời thực hiện các biện pháp cấp cứu, tuy nhiên Đ. đã tử vong trước đó.

Hiện vụ việc phát hiện nam thiếu niên tử vong trong tư thế treo cổ đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.