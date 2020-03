Gia Lai: Bắt 3 người của tà đạo Hà Mòn 8 năm trốn trong rừng sâu

Ngày 19.3, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an H.Mang Yang và Bộ Công an bắt giữ 3 người theo tà đạo Hà Mòn lẩn trốn sống trong rừng sâu nhiều năm nay.

Jư đang làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh: Trần Hiếu Ảnh: Trần Hiếu Jư đang làm việc với cơ quan điều tra