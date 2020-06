Gia Lai: Một nữ nhân viên ngân hàng tuyên bố vỡ nợ hàng trăm tỉ đồng

Chiều 29.6, Công an phường Hoa Lư (TP.Pleiku, Gia Lai) xác nhận chị Lê Thị Thương đã đến trình báo về việc mình mất khả năng trả nợ với số tiền lớn và đề nghị công an có biện pháp bảo vệ mình. Tuy nhiên, trong lúc làm việc với công an, chị Thương bị ngất xỉu nên chưa làm rõ được nguyên nhân vỡ nợ . Hiện các chủ nợ vẫn chưa trình báo số tiền cho chị Thương vay.