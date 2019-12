Gia Lai: Xe bán tải va chạm xe tải, 3 người chết, 3 người bị thương

Thời điểm trên, xe tải BS 81C - 011.45 do anh Lê Thanh Vũ (35 tuổi, trú TT.Nhơn Hoà) điều khiển, lưu thông hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk, trên xe có anh Lê Quang Thanh (41 tuổi, trú cùng địa chỉ) là phụ xe.

Vụ va chạm quá mạnh, xe ô tô bán tải bẹp dúm phần đầu, anh Hoàng và anh Đại tử vong tại chỗ; anh Khường tử vong sau khi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Chư Pưh.

Anh Nguyễn Văn Thanh trên xe ô tô bán tải và tài xế xe tải là anh Vũ bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Riêng phụ xe tải bị thương nhẹ, đang điều trị tại nhà. Cả 2 xe ô tô hư hỏng rất nặng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Gia Lai và Công an H.Chư Pưh đã có mặt đưa người bị nạn đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an H.Chư Pưh điều tra