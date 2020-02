Giả mạo tướng quân đội lừa đảo cả ngàn người

Ngày 24.2, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 14 bị can trong đường dây giả danh tướng quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản