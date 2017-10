Theo điều tra ban đầu, Tuấn sống chung với bà N.B.L (44 tuổi) như vợ chồng tại xã Chà Là (H.Dương Minh Châu).

Ngày 12.10, giữa Tuấn và bà L. xảy ra mâu thuẫn nên bà L. bỏ nhà đi. Sau nhiều ngày tìm kiếm không được nên Tuấn nghĩ cách bắt cháu nội bà L. là bé N.C.N (9 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phước Vĩnh, H.Châu Thành, Tây Ninh) để bà L. phải xuất hiện.

Sáng 21.10, Tuấn tìm đến tận nơi dụ dẫn cháu N. đi sắm vàng rồi đón taxi đưa đến xã Thạnh Bình (H.Tân Biên, Tây Ninh) để giấu.

Tiếp đó, Tuấn gọi điện cho những người thân quen của “vợ” hăm dọa, yêu cầu bà L. đến gặp mình, nếu không sẽ giết cháu N.

Trước sự uy hiếp này, bà L. đồng ý đến gặp Tuấn. Khoảng 10 giờ 50 ngày 22.10, Công an H.Châu Thành phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh và Công an H.Tân Biên ập vào chòi giữ rẫy nơi Tuấn đang giữ N., giải cứu cháu an toàn.

Ngọc Hà