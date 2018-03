Giải quyết tình cảm bằng dao, 1 người bị đâm chết

Chiều 27.3, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ Tạ Kim Thuận (20 tuổi, ngụ An Giang) về hành vi giết người liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Mạnh Hùng (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) xảy ra ở TX.Dĩ An (Bình Dương).

