Giảm đi lại vì dịch Covid-19, tai nạn giao thông vẫn tăng

Chính phủ vừa có công điện gửi Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và các địa phương về việc triển khai nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trong quý 2.2020.

Theo đó, trong quý 1, tai nạn đã giảm sâu cả 3 tiêu chí: giảm 13,9% về số vụ, giảm 18,2% số người chết và 18,2% số người bị thương. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng; 16 địa phương có tai nạn giao thông tăng trong quý 1.

Đặc biệt, 7 tỉnh có số người chết do tai nạn tăng trên 20% là Ninh Thuận , Cao Bằng, Bến Tre, An Giang, Phú Yên, Bắc Kạn, Bạc Liêu. Tai nạn giao thông tại TP.HCM trong tháng 3 vẫn tăng 33% về số vụ, 46% số người chết so với cùng kỳ 2019.