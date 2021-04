Giám đốc Công an Nghệ An được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công, điều động ông Trần Tiến Hưng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê tại H.Đức Thọ, Hà Tĩnh. Khi giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, ông Hải đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án ma túy.

Đầu tháng 8.2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh bổ nhiệm ông Hải giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Đầu tháng 3.2019, ông Hải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đến tháng 6.2020, ông Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và sau đó được thăng quân hàm lên thiếu tướng.