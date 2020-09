Giám đốc công ty bảo vệ cầm súng dọa bắn người

Sau khi nắm bắt thông tin, đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, đã chỉ đạo Công an TP.Bắc Ninh khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc. Sau vài giờ truy xét, Công an TP.Bắc Ninh đã triệu tập ông Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, trú P.Vân Dương, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long) về trụ sở làm việc.

Danh tính giám đốc cầm súng dọa "bắn vỡ sọ" tài xế xe tải ở Bắc Ninh

Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ khoảng 10 giờ ngày 5.9, ông Sướng điều khiển ô tô Fotuner BS 99A-306.30 di chuyển trên QL18, khi qua khu vực Cầu Ngà (P.Vân Dương, TP.Bắc Ninh) thì xảy ra mâu thuẫn với một tài xế xe tải.

Ông Sướng đã dùng súng bắn đạn cao su để đe dọa tài xế này. Khi mọi người can ngăn, ông Sướng lên xe rời đi. Công an TP.Bắc Ninh đã thu giữ khẩu súng ông Sướng dùng đe dọa tài xế xe tải để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.