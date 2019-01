Giám đốc thuê 3 ô tô đem cầm cố tiêu xài ra tòa trên xe lăn

Ngày 17.1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Diệu Cường (46 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Nước nguồn) 12 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra, khởi tố Diệp Minh Sơn về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; kiến nghị khởi tố vụ án đối với ông Đỗ Trung Thành về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, lợi dụng quen biết với vợ chồng ông Võ Anh Dũng, từ 5.2014 - 7.2014, Cường ký hợp đồng thuê 3 xe ô tô của ông Dũng, trị giá hơn 2,1 tỉ đồng.

Sau khi thuê xe, Cường chỉ sử dụng một thời gian, rồi đem cầm cố cho người khác, lấy 1 tỉ đồng sử dụng cá nhân. Khi cầm cố, Cường xác định không chuộc lại xe nên không làm giấy tờ xác nhận.

Đến tháng 12.2014, Cường không trả tiền thuê xe, không nghe điện thoại của ông Dũng. Đến tháng 2.2017, nghe tin Cường bị bắt, tạm giam trong một vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Dũng làm đơn tố cáo Cường ra Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định 3 ô tô Cường cầm cố đã sang tên mua bán cho nhiều người. Trong đó, có một chiếc được di chuyển ra Hà Nội, được Diệp Minh Sơn thuê người khác làm hồ sơ giả để tiến hành thủ tục sang tên và được Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cấp biển kiểm soát mới; một chiếc được làm hợp đồng mua bán từ nhiều người rồi vòng đến ông Đỗ Trung Thành (Hà Nội). Sau đó ông Thành bán lại cho người khác và được Công an TP. Hà Nội cấp biển số xe mới.

Ngoài ra, hồ sơ xác định đối với chiếc xe thứ 3 cũng được mua bán, chuyển nhượng qua tay nhiều người. Trong đó, để thực hiện được việc chuyển nhượng này, công chứng viên (CCV) của một Văn phòng công chứng tại TP.HCM đã “giúp sức” chứng nhận hợp đồng ủy quyền từ vợ chồng ông Dũng ủy quyền cho người khác đứng ra mua bán xe. Công an đã giám định và xác định chữ ký trong hợp đồng ủy quyền không phải của vợ chồng ông Dũng.

Quá trình điều tra, CCV này đồng ý bồi thường 500 triệu đồng cho bên mua xe ngay tình đã được đăng bộ, sang tên và người này cũng không có đơn yêu cầu xử lý hình sự CCV nên CQĐT không đề nghị xử lý CCV liên quan.

Đối với những cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM và Công an TP.Hà Nội, kết quả điều tra xác định, quá trình tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục đăng ký sang tên được thực hiện theo quy định về đăng ký xe nên không có cơ sở xem xét trách nhiệm.