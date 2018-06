Giám sát bằng camera để phạt lỗi vi phạm an toàn giao thông

tin liên quan Đưa vào sử dụng hệ thống camera an ninh, máy đo tốc độ trên QL1A

Ngày 12.6, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa giao nhiệm vụ cho Công an TP chủ trì, phối hợp Sở GTVT tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền người tham gia giao thông biết chủ trương xử phạt các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trên đường Tôn Đức Thắng, khu vực bến xe trung tâm TP.

Việc xử phạt các lỗi vi phạm được bắt đầu triển khai kể từ ngày 1.7. Trong thời gian tổ chức tuyên truyền, Công an TP chỉ đạo các lực lượng công an khai thác dữ liệu camera và chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở GTVT tăng cường kiểm tra, xử lý trực tiếp ngoài hiện trường các hành vi vi phạm xe khách quần đảo, dừng đón khách trái phép tại khu vực bến xe trung tâm.

UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu Công an TP tiếp tục triển khai việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn, hoàn thành trong quý 2.2018. Công an TP và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng rà soát và có lộ trình, giải pháp phù hợp để kết nối, tích hợp đồng bộ, phát huy hiệu quả đối với hệ thống camera an ninh từ nguồn vận động xã hội hóa; minh bạch nguồn kinh phí đầu tư, mua sắm, đảm bảo mục tiêu giám sát được tình hình an ninh, trật tự giao thông phục vụ công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp, điều tra và xử lý tội phạm một cách thiết thực, hiệu quả…