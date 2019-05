Gian lận thi cử: Cần có người chịu trách nhiệm trước nhân dân

Ý KIẾN Gian lận thi cử là hành vi ăn cướp Nếu trước đây, tiêu cực thi cử chỉ diễn ra nhỏ lẻ, thì giờ gian lận đã trở nên có tổ chức, có quy mô lớn hơn, xảy ra ở nhiều địa phương, do những người có chức, có quyền, có tiền, có thế lực thực hiện. Gian lận thi cử chính là hành vi ăn cướp, là vô liêm sỉ, vì đã đánh mất cơ hội, cướp mất tương lai của các em học sinh thi thật, học thật; làm băng hoại nền tảng đạo đức xã hội, băng hoại nền giáo dục của nước nhà. Nếu trước đây, tiêu cực thi cử chỉ diễn ra nhỏ lẻ, thì giờ gian lận đã trở nên có tổ chức, có quy mô lớn hơn, xảy ra ở nhiều địa phương, do những người có chức, có quyền, có tiền, có thế lực thực hiện. Gian lận thi cử chính là hành vi ăn cướp, là vô liêm sỉ, vì đã đánh mất cơ hội, cướp mất tương lai của các em học sinh thi thật, học thật; làm băng hoại nền tảng đạo đức xã hội, băng hoại nền giáo dục của nước nhà. ĐB Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông) Cần một nền giáo dục không nói dối Bộ GD-ĐT đã có rất nhiều cải cách nhưng theo tôi phương pháp là chưa đúng. Đúng làm sao được khi 1 lớp học 100% học sinh loại giỏi. Trong phiên thảo luận về giáo dục, nhiều người đã bàn về triết lý giáo dục nhưng trước mắt chúng ta cần đưa ra nguyên tắc giáo dục rất đơn giản song cần thiết lúc này là một nền giáo dục không nói dối. Không thể tạo nên một sản phẩm giáo dục hoàn hảo khi chúng ta chấp nhận nói dối từ những năm đầu tiên các con cắp sách tới trường. Bộ GD-ĐT đã có rất nhiều cải cách nhưng theo tôi phương pháp là chưa đúng. Đúng làm sao được khi 1 lớp học 100% học sinh loại giỏi. Trong phiên thảo luận về giáo dục, nhiều người đã bàn về triết lý giáo dục nhưng trước mắt chúng ta cần đưa ra nguyên tắc giáo dục rất đơn giản song cần thiết lúc này là một nền giáo dục không nói dối. Không thể tạo nên một sản phẩm giáo dục hoàn hảo khi chúng ta chấp nhận nói dối từ những năm đầu tiên các con cắp sách tới trường. ĐB Nguyễn Lân Hiếu (An Giang)