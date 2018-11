Giận vợ, vào quán cà phê 'kích dục' giải khuây, 'bay' 54 triệu đồng

Chiều 2.11, Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết đang điều tra làm rõ những người liên quan có hành vi đánh và trấn lột tài sản của khách tại một quán cà phê trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 1.11, Công an H.Long Hồ nhận được tin báo vụ cố ý gây thương tích tại quán cà phê không tên ở xã Tân Hạnh, H.Long Hồ. Nạn nhân là ông T.M.T (41 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Đồng Tháp), làm nghề chạy xe ôm.

Do cự cãi với vợ, ông T. lấy xe chạy về Vĩnh Long và ghé vào một quán "ghé cà phê không tên" để giải sầu. Tại đây, ông T. được nữ tiếp viên rủ vào trong kích dục với giá 200.000 đồng.

Ông T. đồng ý và trả tiền trước rồi cùng tiếp viên vào bên trong quán. Một lúc sau, ông T. quay ra thì bị tiếp viên kéo lại, giật bóp nói là chưa trả tiền. Trong lúc ông T. và cô gái giằng co chiếc bóp, một thanh niên trong quán cầm hung khí tấn công liên tục rồi đẩy ông T. ra ngoài đường. Do vết thương làm rách mí mắt trái, chảy nhiều máu nên ông T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ông T. cho biết chiếc bóp bị cướp bên trong có 13,5 chỉ vàng 24K cùng số tiền 7,5 triệu đồng (tổng tài sản khoảng 54 triệu đồng). Sau khi đánh ông T. và cướp tài sản, những người trong quán đã đóng cửa quán bỏ trốn.

Theo công an, quán cà phê này do bà Phan Thị Bạch Tuyết (50 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đến thuê mặt bằng mở cà phê trá hình, tổ chức cho tiếp viên kích dục . Công an H.Long Hồ từng bắt quả tang và xử lý chủ quán về hành vi kích dục cho khách.