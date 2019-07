Giáo sư Hoàng Tụy đã ra đi ở tuổi 92

GS. Hoàng Tụy sinh ngày 7.12.1927, quê tại làng Xuân Đài, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ông là người đã phát minh ra phương pháp "lát cắt Tụy" (Tuy's cut) và được coi là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành toán học mới, lý thuyết tối ưu toàn cục (global optimization).

Nhưng ông không chỉ là một nhà toán học lớn mà còn có nhiều đóng góp cho giáo dục Việt Nam. Ông có trên 100 công trình đăng trên các tạp chí có uy tín quốc tế về nhiều lĩnh vực khác nhau của toán học như: quy hoạch toán học, tối ưu toàn cục, lý thuyết điểm bất động, định lý minimax, lý thuyết các bài toán cực trị, quy hoạch lõm… Năm 1996, ông cùng GS Hiroshi Konno và nhà toán học trẻ Phan Thiên Thạch viết chung cuốn sách chuyên khảo nhan đề Optimization on Low Rank Nonconvex Structures (Tối ưu hóa trên những cấu trúc không lồi dạng thấp) dày 472 trang, đang được Kluwer Academic Publishers in đồng thời ở nhiều nơi. Một cuốn sách khác, bộ Convex Analysis and Global Optimization, một giáo trình nghiên cứu trong ngành tối ưu toàn cục, cũng được nhà xuất bản nói trên in ở Mỹ và châu Âu trong năm 1997.

Ông là tổng biên tập của 2 tạp chí toán học tại Việt Nam (1980-1990), ủy viên ban biên tập của 3 tạp chí toán học quốc tế.

Một số giải thưởng tiêu biểu của ông: Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I (1996). Giải thưởng Phan Châu Trinh (2010). Giải thưởng Constantin Carathéodory.