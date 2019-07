Giấu 8 kg ma túy trong đồ chơi từ Campuchia về Việt Nam

* Bắt tạm giam nghi phạm vận chuyển 10 kg ma túy

Ngày 21.7, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh) chuyển toàn bộ hồ sơ, nghi phạm cùng tang vật để Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý.

Chi cục Hải quan phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hàng Quốc Khánh (38 tuổi, ngụ TP.HCM); sau đó tiếp tục phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh mở rộng điều tra.

Tại Công ty Danh Danh Express Bus (số 275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM), lực lượng chức năng đã bắt giữ người nhận hàng là Nguyễn Hằng Ni (30 tuổi, ngụ P.17, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

* Ngày 21.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Huy (23 tuổi, ngụ TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép các chất ma túy . Tối 3.7, tại dốc cầu vượt Hồng Ngự 2, Công an TX.Hồng Ngự bắt quả tang Huy và Dương Văn Hoàng (37 tuổi), Nguyễn Thanh Hận (21 tuổi, cùng ngụ TX.Hồng Ngự) vận chuyển trái phép hơn 10 kg ma túy đá. Huy khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông ở Campuchia đến TP.HCM với giá 5 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ điều tra hành vi của Hoàng và Hận.