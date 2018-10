Giấu ma túy trong xe đồ chơi trẻ em rồi gửi từ TP.HCM về Quảng Nam

Ngày 24.10, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 3 bị cáo Nguyễn Văn Duy Lễ (24 tuổi), Trần Văn Sự và Võ Đăng Toản (đều 31 tuổi, cùng ngụ H.Núi Thành, Quảng Nam) về tội “Mua bán trái phép ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. HĐXX tuyên phạt Sự 11 năm tù, Lễ 6 năm tù và Toản 5 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 15.3, tại thôn Thuận An (xã Tam Anh Bắc, H.Núi Thành), Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công an xã Tam Anh Bắc, kiểm tra hành chính với Lễ khi Lễ đang điều khiển xe máy BS 92N1 - 237.63 chở thùng các tông được dán kín.

Qua kiểm tra, công an phát hiện một chiếc xe đồ chơi trẻ em bằng nhựa, bên trong có 4 gói ni lông chứa ma túy dạng bột và dạng nén.

Tại cơ quan công an, Lễ khai nhận mình đang đi nhận ma túy thay cho Toản, được gửi từ TP.HCM về Quảng Nam bằng xe khách đường dài.

Trong ngày 15.3, Công an tỉnh Quảng Nam bắt khẩn cấp Toản. Sau khi bị bắt, Toản tự giao nộp 2 gói ni lông chứa ma túy chưa kịp tiêu thụ. Tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 27.4, Công an tỉnh Quảng Nam khám xét nơi ở của Sự, phát hiện Sự tàng trữ 1 túi ni lông chứa ma túy.