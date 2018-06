Giết người vì bạn mượn điện thoại không chịu trả

Sáng 5.6, thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) , cho biết đơn vị này vừa tạm giữ Nguyễn Thành Tâm (17 tuổi), ngụ xã Mê Linh (Lâm Hà), kẻ đâm chết anh Hoàng Văn Nam (22 tuổi), ngụ TT.Nam Ban (Lâm Hà).

Ảnh: Lâm Viên Nghi can Nguyễn Thành Tâm

Theo thông tin ban đầu từ Công an H.Lâm Hà, ngày 23.5, Nam có mượn của Tâm chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 6 triệu đồng, nhưng Nam lại đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Tâm nhiều lần gọi điện yêu cầu Nam trả điện thoại, nhưng Nam không trả. Lúc 19 giờ 4.6, Nam hẹn Tâm tới gặp để giải quyết. Nam nói lỡ bán điện thoại rồi, nên nói Tâm gọi cha mẹ tới thương lượng giải quyết. Hai bên lời qua tiếng lại và Nam đánh Tâm. Tiếp đó hai bên hẹn nhau ra đường vắng để “nói chuyện”.

Trên đường vắng Tâm dùng dao thủ sẵn đâm Nam; Nam vùng đường bỏ chạy thì té xuống mương nước. Tâm tiếp tục chạy tới đâm Nam thêm một nhát rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Nam được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an H.Lâm Hà phối hợp với PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng truy bắt Tâm. Đến 21 giờ cùng ngày, qua truy xét, lưc lượng công an bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Tâm khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một nhà người quen trên đường Hoàng Diệu, TP.Đà Lạt.

Cũng theo Công an Lâm Hà, năm 2017, Tâm từng dung dao đâm người và bị xử lý hành chính về hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ án mạng đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.