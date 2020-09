Giết người vì mâu thuẫn tình ái ở Phú Yên: Khởi tố, bắt giam bị can

Sáng 7.9, thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bá Thiện (34 tuổi, ở P.1, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) về tội " giết người ".