Giết người vì mâu thuẫn trong việc xưng hô 'mày, tao'

Theo cáo trạng, ngày 9.7.2019, Sơn gặp anh L.T.C. tại đám giỗ nhà chú ruột. Trong lúc ăn uống, Sơn và C. có xảy ra mâu thuẫn về việc C. xưng hô "mày, tao" nên hai người lời qua tiếng lại với nhau.

Sau khi được mọi người can ngăn, Sơn ra về. Trên đường về nhà, do còn bực tức, bị cáo ghé tiệm tạp hóa mua một con dao thủ sẵn trong túi quần. Sơn tìm anh C. nói lời xin lỗi rồi bất ngờ dùng tay cặp cổ nạn nhân, rút dao trong túi quần đâm nhiều nhát vào người bị hại. Thấy anh C. bị đâm, mọi người chạy lại can ngăn và đưa C. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.