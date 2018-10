Giết người yêu vì ghen rồi tự tử 2 lần bất thành

Theo điều tra ban đầu, ngày 20.10, nhân viên một khách sạn ở P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) phát hiện du khách Nguyễn Hương Thảo (23 tuổi, ngụ ấp 1, xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã tử vong trong phòng.

Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, xác định Nguyễn Văn Toàn, người yêu của Thảo, là nghi phạm.

Khi tiến hành truy xét, Công an TP.Đà Nẵng nhận được thông tin Toàn đã đầu thú tại Công an xã Kiến Thiết, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng. Lúc này, trên người Toàn đầy thương tích nên Công an H.Tiên Lãng đưa Toàn đến bệnh viện cấp cứu. Ngày 25.10, Toàn bị Công an TP.Đà Nẵng di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Cũng theo điều tra ban đầu, Toàn có nguyên quán tại Hải Phòng, nhưng vào Đồng Nai sinh sống từ nhỏ. Toàn và Thảo quen biết, yêu nhau được 3 tháng do cùng làm công nhân tại một công ty cao su ở Đồng Nai.

Tranh thủ ngày nghỉ phép, cả 2 góp tiền đi du lịch, đến Đà Nẵng ngày 15.10. Chiều 18.10, Toàn phát hiện Thảo che giấu việc người yêu cũ của Thảo nhắn tin, nên ghen tuông, nảy sinh ý định giết Thảo rồi tự tử

Toàn sau đó dùng dao sát hại Thảo rồi xuống biển định tự tử, nhưng bất thành. Toàn trở lại phòng khách sạn, dùng dao tự tử lần nữa, ngất đi gần một ngày sau mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, Toàn đón xe đi vào Quảng Nam, rồi đón ngược xe về xã Kiến Thiết. Đến tối 20.10, Toàn đầu thú.