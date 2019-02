Giông lốc, mưa đá tàn phá hàng ngàn nhà dân ở vùng núi phía bắc

Fansipan có mưa tuyết

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết sáng 18.2, mưa tuyết được ghi nhận xảy ra trên khu vực đỉnh núi Fansipan có độ cao 3.143 m so với mực nước biển. Theo ông Hải, nhiệt độ tại Sa Pa lúc 7 giờ cùng ngày là 10,8 độ C, nếu chênh lệch độ cao thì khu vực đỉnh núi Fansipan khoảng 0,5 - 1 độ C và khu vực nằm sâu trong khối không khí lạnh nên đã có tuyết rơi nhưng trạng thái này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Mưa tuyết bắt đầu lúc 8 giờ 27 phút và kéo dài trong khoảng 5 - 10 phút. Cũng theo ông Hải, hiện tượng mưa đá và tuyết rơi đã liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong 2 ngày vừa qua. Trước đó, chiều 17.2, mưa đá xảy ra khu vực đỉnh núi Fansipan.