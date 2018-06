Giữa rừng Yok Đôn: Xuyên rừng cùng kiểm lâm

Các quy định tại dự thảo luật Công an nhân dân về vị trí có hàm cấp tướng trong lực lượng công an, đặc biệt là phong hàm thiếu tướng đối với giám đốc công an các tỉnh, TP, là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1, thu hút khá nhiều ý kiến trong phiên Quốc hội thảo luận ngày 14.6.