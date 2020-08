Góc pháp lý: Kiện CSGT vì phạt mà 'không cho xem chuyên đề, kế hoạch tuần tra'?

Mới đây, ngày 18.8, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ khiếu kiện quyết định hành chính, giữ người khởi kiện là ông P.V.B (ngụ tỉnh Trà Vinh) và người bị kiện là giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh.

Ông B. khiếu kiện, yêu cầu hủy quyết định xử lý vi phạm hành chính của Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh. Hủy các quyết định về việc giải quyết khiếu nại của giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đối với ông B..Đồng thời, công khai xin lỗi ông trước dân và phương tiện thông tin đại chúng.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, người khởi kiện không đưa ra chứng cứ mới nào để chứng minh. Vì vậy, HĐXX không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo nội dung án sơ thẩm, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 14.9.2018, ông B. điều khiển xe máy đến đường thuộc P.2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh thì bị CSGT yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ kiểm tra.

Lúc này, ông B. dừng xe và đã yêu cầu tổ tuần tra CSGT cho xem chuyên đề, kế hoạch tuần tra trước rồi mới xuất trình giấy tờ sau. Tuy nhiên, tổ tuần tra không cho ông B. xem chuyên đề, kế hoạch tuần tra mà lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tạm giữ xe ông B. về lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra kiểm soát.

Không đồng ý, ngày 20.9.2018 ông B. khiếu nại đến Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh về việc “Tổ tuần tra, kiểm soát tự ý kiểm tra giấy tờ của người điều khiển phương tiện khi xe đang lưu thông, không cho xem chuyên đề, kế hoạch tuần tra.” Ngày 22.10.2018, Trưởng phòng CSGT tỉnh Trà Vinh giải quyết khiếu nại, với nội dung trả lời đơn khiếu nại của ông B. là sai.

Ông B. tiếp tục làm đơn khiếu nại, gửi Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh . Theo quyết định giải quyết khiếu nại thì nội dung giải quyết khiếu nại lần đầu là đúng một phần. Do không thống nhất với các quyết định nói trên, ông B. khởi kiện ra TAND tỉnh Trà Vinh. Xét xử sơ thẩm, TAND Tỉnh Trà Vinh bác đơn kiện của ông B.

Tại các biên bản làm việc, đơn khởi kiện và tại tòa, ông B. cho rằng mình không chấp hành xuất trình giấy tờ vì ông yêu cầu tổ công tác cho xem chuyên đề, kế hoạch tuần tra trước rồi mới thực hiện. Ngoài ra, ông B. cũng cho rằng việc tổ công tác không cho ông xem chuyên đề, kế hoạch tuần tra là sai, vì đó không phải là tài liệu mật.

Theo HĐXX, tại thông tư 11/2010/TT-BCA ngày 25.3.2010, quy định danh mục bí mật Nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân, thì kế hoạch công tác trong lực lượng công an là tài liệu mật . Và quy định trên của thông tư đã được Cục Cảnh sát ban hành văn bản, thể hiện rõ kế hoạch là tài liệu, nghiệp vụ ngành công an, chỉ cấp thẩm quyền mới được kiểm tra.