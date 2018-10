GrabBike 'bùng nổ', nhiều tuyến xe buýt phải ngưng hoạt động

Ngày 23.10, ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, hoạt động vận tải hành khách công cộng đặc biệt là xe buýt trong năm 2018 đang gặp nhiều khó khăn

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Sở GTVT TP.HCM cho tạm ngưng hoạt động nhiều tuyến buýt vì nhu cầu đi lại trên tuyến thấp và không đảm bảo chi phí duy trì hoạt động như: Tuyến buýt có trợ giá số 149 (Công viên 23.9 - Tân Phú - Bến xe An Sương) do Hợp tác xã Vận tải liên tỉnh và Du lịch Việt Thắng đảm nhận, tuyến số 40 (Bến xe Miền Đông - Bến xe Ngã Tư Ga) do Hợp tác xã Vận tải Đông Nam đảm nhận.

Gần đây nhất, 2 tuyến buýt số 37 (Cảng quận 4 - Nhơn Đức) do Hợp tác xã Vận tải số 26 đảm nhận và tuyến số 60 (Bến xe An Sương - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân) do Hợp tác xã vận tải 19.5 đảm nhận cũng đã tạm ngưng hoạt động từ đầu tháng 10.

Theo ông Lâm, sự xuất hiện của xe mô tô sử dụng ứng dụng công nghệ như GrabBike phát triển nhanh, cạnh tranh rất nhiều với xe buýt về vận chuyển hành khách, giao hàng… Đây là một trong những khó khăn mới nảy sinh, dẫn đến sản lượng thấp, doanh thu giảm nặng, kèm theo đó là những phát sinh về chi phí đầu tư xe mới gây ra gánh nặng về khoản vay cho các hợp tác xã.

“Đến nay xe buýt vẫn đang gặp nhiều khó khăn kéo dài, chủ yếu như: Các vấn đề về hạ tầng, bến bãi, mạng lưới … do đô thị thành phố chưa hoàn chỉnh; Mô hình quản lý hiện nay cũng còn nhiều khó khăn đang cần phải tập trung giải quyết. Ngoài ra, xe buýt còn phát sinh thêm một số khó khăn do mức định giá xe buýt chưa được cập nhật kịp thời”, ông Lâm cho biết.

Hiện nay, Sở GTVT đã tham mưu trình lên UBND thành phố sửa đổi, bổ sung đề án đầu tư xe buýt giai đoạn 2014 - 2017 và theo dõi chỉ đạo của UBND Thành phố về đề án “Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM”; họp giải quyết bổ sung dự toán chi ngân sách trợ giá xe buýt năm 2018…