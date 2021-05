Hà Nội: 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cố thủ trong nhà

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, khoảng 19 giờ tối 4.5, lực lượng chức năng của TP.Hà Nội lại tiếp tục phát hiện 12 người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép tại Q.Hà Đông (Hà Nội).

Theo đó, sau khi phát hiện hàng loạt người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép tại Hà Nội trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công an TP.Hà Nội đã mở rộng xác minh và phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và tìm cách tới Hà Nội lưu trú.

Chiều 4.5, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an Q.Hà Đông đã xác định có nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú tại căn hộ số 30.17 tòa A, chung cư Samsora ở số 105 Chu Văn An (P.Yết Kiêu, Q.Hà Đông, Hà Nội) nên đã tiến hành kiểm tra.