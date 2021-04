Hà Nội: Cháy cửa hàng bán đồ sơ sinh trong đêm, 4 người tử vong

Sáng 4.4, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn, khiến 4 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 4.4, Công an Q.Đống Đa nhận tin báo cháy tại cửa hàng bán đồ sơ sinh ở số 311 Tôn Đức Thắng, đã huy động phương tiện, lực lượng tới hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn.

Đám cháy lớn, lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia dập lửa Ảnh Kiến Trần

Do cửa hàng chứa nhiều đồ dễ cháy nên lửa bùng lớn khiến công tác dập lửa, cứu người gặp nhiều khó khăn, Công an Q.Đống Đa đã xin chi viện thêm nhiều xe chữa cháy của Công an TP.Hà Nội về phối hợp dập lửa.