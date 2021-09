Hà Nội: Cô gái trẻ rơi từ tầng cao tòa nhà văn phòng xuống tử vong

Cho Sungjin (quốc tịch Hàn Quốc ) mua ma túy ở quán bar cạnh chân cầu sông Hàn (TP.Đà Nẵng) mang về giấu trong khu biệt thự The Ocean Villas để sử dụng, đã bị tuyên án 6 năm tù.

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can nguyên là kế toán các công ty trên địa bàn tỉnh này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.