Hà Nội có thêm 4 ca Covid-19, hiện đã có 19 bệnh nhân

Trưa 1.2, Sở Y tế Hà Nội đã ra thông báo về 4 ca bệnh Covid-19 mới trên địa bàn, trong đó có 3 ca ở H.Mê Linh và 1 ca ở Q.Nam Từ Liêm

Sáng 1.2: Thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Hà Nội

Cụ thể, 3 bệnh nhân ở H.Mê Linh gồm: 1 bệnh nhân nam (65 tuổi), 1 bệnh nhân nữ (65 tuổi), cả hai đều là F1 của bệnh nhân 1725 (là bố và mẹ của bệnh nhân này) và 1 bệnh nhân nam (45 tuổi), là F1 của bệnh nhân 1724.

Các bệnh nhân 1725 và 1724 đều là công nhân Nhà máy Z153, là F1 của bệnh nhân 1694 (P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm).

Trường hợp ở Q.Nam Từ Liêm là bệnh nhân nam, 57 tuổi , là F1 của bệnh nhân 1814 (cô giáo Trường THCS Sao Đỏ, mới mua nhà ở chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm).

Lịch trình cụ thể của các bệnh nhân chưa được công bố. Hiện nay, tất cả các ca bệnh của Hà Nội đều có liên quan đến yếu tố Hải Dương

Phụ huynh Hà Nội đội mưa chờ con xét nghiệm vì bạn cùng trường mắc Covid-19

Hiện nay, dịch ở Hà Nội đang diễn biến rất nhanh. Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học, dừng hoạt động các quán bar, karaoke, yêu cầu các nhà hàng phải giãn cách xã hội

Người dân được khuyến cáo tuân thủ triệt để các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang, sát khuẩn nơi công cộng, không tụ tập đông người.

Tất cả các hoạt động tụ tập đông người nếu diễn ra sẽ do người đứng đầu quyết định chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố mất an toàn phòng dịch. Do đó, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hết sức cân nhắc khi tổ chức các sự kiện tập trung đông người.