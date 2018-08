Hà Nội còn gần 800 hộ dân sống trong cảnh ngập lụt

Các hộ bị ngập nước trên toàn TP giảm còn 784/3.683 hộ (bao gồm cả hộ ngập lối đi). Chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh để từng bước ổn định cuộc sống. Ước tính, ngập lụt tại H.Chương Mỹ gây thiệt hại khoảng 264,564 tỉ đồng.

[[VIDEO] Quần áo cắp nách, đi làm bằng ca nô ở rốn lũ ở Hà Nội



tin liên quan Mưa lũ gây ngập lụt nhiều nơi ở miền núi phía bắc Về công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh Lai Châu và Sơn La, theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tính đến 17 giờ ngày 6.8, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự 2 tỉnh trên điều động 421 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả. Về công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh Lai Châu và Sơn La, theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tính đến 17 giờ ngày 6.8, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự 2 tỉnh trên điều động 421 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng đã di dời 13 hộ dân đến nơi an toàn; tiếp tục khắc phục sự cố trên QL279 thuộc địa bàn tỉnh Sơn La và thu dọn 2.500 m3 đất đá tỉnh lộ 132 thuộc xã Pa Vầy Sử, H.Phong Thổ, Lai Châu.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 6.8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên ở Tây nguyên và Nam bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; từ nay đến ngày 8.8, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, Tây nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông, trong cơn giông khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

[VIDEO] “Bãi biển” trên đường nhựa ở rốn lũ

Trong khi đó, tại Hòa Bình, chiều 6.8 lượng mưa đo được ở trạm Quý Hòa (H.Lạc Sơn) là 34 mm, trạm Đông Lai (H.Tân Lạc) là 39 mm; người dân và chính quyền địa phương các huyện Lạc Sơn và Tân Lạc cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất.