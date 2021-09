Hà Nội kích hoạt 39 chốt kiểm soát 100% người, phương tiện 'vùng đỏ'

Vị trí các chốt kiểm soát loại 1: 1. Chốt cầu Thăng Long: vị trí Đại lộ Võ Văn Kiệt, H.Đông Anh (gồm 2 chốt). 2. Chốt Cống Liên Mạc: vị trí đường Liên Mạc - An Dương Vương, Q.Nam Từ Liêm (chốt tại 2 bên đầu cống). 3. Cầu Diễn: vị trí đường 32, Q.Nam Từ Liêm (chốt vào trước số 36 Cầu Diễn, chốt ra ở ngã ba Hồ Tùng Mậu - Hoàng Công Chất). 4. Cầu vượt sông Nhuệ: vị trí phố Trịnh Văn Bô, Q.Nam Từ Liêm (chốt tại 2 đầu cầu). 5. Cầu Ngà: vị trí ĐT70A, Q.Nam Từ Liêm (1 chốt tại vòng xuyến chân cầu vượt). 6. Cầu sông Đáy: vị trí đại lộ Thăng Long cắt qua sông Nhuệ, xã Vân Côn, H.Hoài Đức (gồm 4 chốt chiều ra Km7 đại lộ Thăng Long đối diện Cảnh sát Biển; chiều vào Km 17+800; chân cầu An Khánh và chốt cầu Hoàng Xá). 7. Cầu: vị trí Cổng 1, khu đô thị mới An Lạc Green Symphony, Vân Canh (1 chốt phục vụ người dân trong khu vực di chuyển từ các xã thuộc H.Hoài Đức đến TL70 và ngược lại). 8. Cầu 72II: vị trí đường 72 xã Vân Côn, H.Hoài Đức. 9. Cầu Cù Sơn: vị trí đường Cù Sơn, xã Vân Côn, H.Hoài Đức. 10. Cầu Tân Phú: vị trí đường Tân Phú, xã Tây Phú, H.Quốc Oai. 11. Cầu Mai Lĩnh: vị trí QL6, Q.Hà Đông (gồm 2 chốt 2 đầu cầu). 12. Ngã ba đê Tả Đáy: vị trí xã Cao Viên, H.Thanh Oai. 13. Cầu Thạch Bích: vị trí QL21B, xã Bích Hòa, H.Thanh Oai.. 14. Cầu Khê Tang: vị trí đường trục phía Nam, xã Cự Khê, H.Thanh Oai (chốt 2 đầu). 15. Cầu Qua: vị trí đường xóm sông Cầu, xã Khánh Hà, H.Thường Tín. 16. Cầu Quán Gánh: vị trí QL1A, xã Nhị Khê, H.Thường Tín (2 chốt 2 đầu cầu). 17. Ngã 3 đê Hữu Hồng - Trạm bơm Hồng Vân: vị trí đê sông Hồng , xã Ninh Sở, H.Thường Tín. 18. Cầu Thanh Trì: vị trí Vành đai 3, QL1A (2 chốt tại đầu cầu phía Gia Lâm và đầu cầu phía Q.Hoàng Mai). 19. Cầu Vĩnh Tuy (gồm 2 chốt tại 2 đầu cầu). 20. Cầu Chương Dương (3 chốt gồm 2 chốt chiều ra và 1 chốt chiều vào. Cụ thể, chốt 1 tại điểm quay đầu trước số nhà 135 Nguyễn Văn Cừ; chốt 2 Trần Nhật Duật - Chợ Gạo; chốt 3 tại Đê 401 lối lên cầu Chương Dương). 21. Cầu Nhật Tân (3 chốt: chốt 1 An Dương Vương rẽ phải lối lên cầu Nhật Tân, chốt 2 Võ Chí Công lối rẽ An Dương Vương; chốt 3 Võ Nguyên Giáp lối lên cầu Nhật Tân).