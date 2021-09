Hà Nội: Làm rõ vụ mua bán lậu 1.000 viên thuốc điều trị Covid-19

Theo Công an Q.Bắc Từ Liêm, qua trinh sát nắm tình hình, từ đầu tháng 8, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Bắc Từ Liêm phát hiện một số đối tượng thường xuyên giao dịch mua bán các loại mặt hàng thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh, đặc biệt là các loại thuốc liên quan đến phòng, điều trị Covid-19 do nước ngoài sản xuất.

Khẩn trương điều tra xử lý vụ mua bán lậu 1.000 viên thuốc điều trị Covid-19 Các đối tượng thường xuyên mua bán, trao đổi qua mạng , thuê người giao hàng để tránh sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Ngày 4.9, Tổ công tác Công an Q.Bắc Từ Liêm bắt quả tang một người giao hàng tại P.Phú Diễn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện 1.000 viên thuốc phòng, điều trị Covid-19 , vỏ hộp in chữ Nga, không có hóa đơn chứng từ. Đấu tranh tại chỗ, shipper này khai được một người tên Thủy thuê giao hàng.

Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Bắc Từ Liêm sau đó đã triệu tập Mai Đức Thủy (28 tuổi, ở P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến làm việc. Thủy khai nhận, lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp, tâm lý người dân muốn mua các loại thuốc phòng, điều trị Covid-19 , đã mua thu gom từ các nguồn trên mạng bán kiếm lời. Nếu bán trót lọt có thể thu lợi khoảng 100 triệu đồng.

Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Bắc Từ Liêm đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa kể trên và lập hồ sơ điều tra, xử lý các đối tượng.

Trước đó, lúc 14 giờ 30 ngày 1.9, Đội 5 Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP.Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra và phát hiện N.T.H (47 tuổi; trú tại xã Ngũ Hiệp, H.Thanh Trì, Hà Nội) tàng trữ 55 hộp thuốc loại 40 viên và 210 hộp loại 10 viên (tổng số 4.300 viên), không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tiếp đó, chiều 2.9, Đội 5 cũng phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 13 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện N.T.H. (42 tuổi, trú tại tổ 7 P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) tàng trữ 400 hộp thuốc loại 40 viên và 50 hộp loại 200 viên (tổng số 26.000 viên). Tổng giá trị hàng hóa khoảng gần 2 tỉ đồng.