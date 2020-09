Hà Nội: Nghi án chồng sát hại vợ rồi về nhà dùng dao tự tử

Tối 2.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo xã Liên Hiệp (H.Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch.

Theo vị lãnh đạo, khoảng 15 giờ 30 chiều 2.9, chính quyền xã Liên Hiệp nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện chị Đ.T.H (34 tuổi, trú xã Liên Hiệp) tử vong tại khu vực Đầm Bến (thôn 10, xã Liên Hiệp) với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngay sau khi nhận tin, xã đã cử lực lượng tới bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an H.Phúc Thọ tổ chức điều tra.

Khi lực lượng chức năng tới nhà chị H. cách hiện trường khoảng 700 m thì phát hiện anh Nguyễn Chí C. (38 tuổi; chồng chị H.) đang cố thủ trong nhà và dùng dao tìm cách tự sát

Sau khi được lực lượng công an cùng người thân vận động, anh C. mở cửa, buông dao nhưng trước đó đã tự đâm vào người nhiều nhát và bị thương nặng. Anh C. đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Đan Phượng (Hà Nội) cấp cứu ngay sau đó.

Vị lãnh đạo xã Liên Hiệp cho biết, vợ chồng anh C., chị H. trước đó rất thương yêu nhau, chăm chỉ làm ăn. Thời gian gần đây, anh C. nhiều lần đi viện để điều trị bệnh về thần kinh.