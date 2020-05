Hà Nội nóng trên 40 độ C, nhiệt độ cao nhất từ đầu mùa hè năm nay

Sáng nay 22.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm qua tại Hà Nội, 4/5 trạm quan trắc đo điều ghi nhận nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ trên 40 độ C.

Cụ thể, tại Ba Vì là 40,7 độ C; tại Láng là 40,8 độ C; tại Hoài Đức là 40,5 độ C; tại Hà Đông có nhiệt độ cao nhất, lên tới 40,9 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, nhiệt độ tại Hà Nội trong ngày 21.5 là mức cao nhất được ghi nhận từ đầu mùa hè năm nay.

Trong ngày hôm qua, nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ từ 39 độ C trở lên được ghi nhận xảy ra ở khắp các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ.

Tại Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đều ghi nhận có nắng nóng trên 40 độ C. Đặc biệt tại Lào Cai, nắng nóng lên tới 41,8 độ C và đây là nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm qua.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cũng cho biết đã ghi nhận một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22 - 24 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía tây đang bị nén và dịch dần xuống phía nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc.

Trong ngày hôm nay, thời tiết nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ giảm cường độ. Dự báo thời tiết từ chiều tối và đêm nay, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông mạnh. Trong đó, riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có khả năng mưa rất to.