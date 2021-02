Hà Nội: Phạt 7 người hơn 50 triệu vì đăng tin giả về dịch Covid-19 trên Facebook

Những người bị xử phạt hành chính gồm: Lê Anh Diên (38 tuổi, kinh doanh tự do, sinh sống tại ngõ 105 đường Xuân La, P.Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Phạm Thu Thuỷ (28 tuổi, làm nghề tự do, ở số 15, ngõ 34/55 Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Thị Ngọc (28 tuổi, ở tại 31B, tổ 10 P. Đồng Tâm , Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Thị Liễu (31 tuổi, lao động tự do, ở tại 2507 Park 11, Times City, Park Hill, Mai Động, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) và Dương Thị Ngọc Ánh (27 tuổi, ở phòng 2014 Tòa B Imperia Garden, số 143 Nguyễn Tuân, Q.Thanh Xuân, Hà Nội)...