Hà Nội thêm 1 bệnh nhân Covid-19, cả nhà 5 người nghi nhiễm

Ca nghi nhiễm đầu tiên là anh L.V.C, 39 tuổi, địa chỉ tại An Mỹ, H.Mỹ Đức, là lao động tự do. Ngày 13.6, anh C cùng anh Đ.Đ.Đ (33 tuổi), địa chỉ tại Thi Sơn, H.Kim Bảng, Hà Nam (anh Đ. là người buôn bán xe tải, máy xúc; có triệu chứng bệnh từ 1.7, được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam làm xét nghiệm PCR dương tính ngày 5.7) đi từ Hà Nội vào TX.Hoàng Mai, Nghệ An để bán xe cho khách, sau đó bắt xe khách về Hà Nam trong ngày.