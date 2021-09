Hà Nội thiết lập 39 chốt kiểm soát, siết chặt vùng đỏ

Theo Công an TP.Hà Nội , thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP về kiểm soát, phong tỏa triệt để phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo, Công an TP đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện tổ chức chốt trực, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào phân vùng 1 (vùng đỏ, có nguy cơ cao).

Sau khi khảo sát, Công an TP.Hà Nội đề nghị các ban ngành liên quan tổ chức 21 chốt kiểm soát loại 1 đặt tại các vị trí có mật độ giao thông cao. Các chốt này do UBND thành phố quản lý; Công an Hà Nội, phối hợp với Sở GTVT, Bộ tư lệnh thủ đô và Sở Y tế chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng, kiểm soát 24/24.

Tại các chốt loại 1, mỗi ca trực sẽ có 16 cán bộ, trong đó 10 cán bộ chiến sĩ Công an TP.Hà Nội, 2 cán bộ Thanh tra giao thông của Sở GTVT, 3 cảnh sát sơ động của Bộ tư lệnh thủ đô và 2 cán bộ của Sở Y tế Hà Nội. Chốt trưởng do 1 cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, có 9 chốt loại 2 đặt tại vị trí có mật độ giao thông trung bình do UBND các quận, huyện quản lý và lực lượng Công an cùng cấp phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhân lực tham gia kiểm soát; mỗi chốt sẽ chia làm 4 ca, mỗi ca 9 cán bộ, trực 24/24. Chốt trưởng do Công an quận, huyện đảm nhiệm.

Có 9 chốt loại 3 đặt tại vị trí có mật độ giao thông thấp do UBND xã, phường, thị trấn quản lý; Công an cùng cấp phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia kiểm soát; mỗi chốt chia làm 4 ca, mỗi ca 4 cán bộ trực, chốt trưởng do công an đảm nhiệm.

39 chốt trên có nhiệm vụ kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1; bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế ; kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu; có thể xét nghiệm nhanh Covid-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết; kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng 1. Kiên quyết yêu cầu quay đầu đối với các trường hợp không đủ điều kiện.

Công an TP.Hà Nội cho biết các chốt này sẽ được triển khai từ 7 giờ sáng ngày mai, 4.9, cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố.