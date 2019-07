Hà Nội thu hồi sổ hồng nhiều căn hộ chung cư do Tập đoàn Mường Thanh xây dựng

Liên quan đến lùm xùm tại Tập đoàn Mường Thanh, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã có thông báo về việc đề nghị các khách hàng mua nhà tại dự án CT6, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, phối hợp làm việc, cung cấp tài liệu liên quan. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thanh Thản (69 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes thuộc Tập đoàn Mường Thanh, về tội lừa dối khách hàng. Để đảm bảo quyền lợi khách hàng, Cơ quan CSĐT đề nghị các khách hàng mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng phối hợp với cơ quan điều tra để làm việc, cung cấp tài liệu có liên quan, xác định hành vi phạm tội của bị can Lê Thanh Thản và thiệt hại cho khách hàng do hành vi lừa dối khách hàng gây ra. Đề nghị công dân liên hệ với Cơ quan CSĐT theo địa chỉ: Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT, số 55 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 0692196851; hoặc liên hệ điều tra viên Hồ Hữu Châu - điện thoại: 0983691924; cán bộ điều tra Nguyễn Thọ Doanh - điện thoại: 0922257390.